19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比290円高の3万6470円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万6380.17円に対しては89.83円高。出来高は1万6034枚だった。 TOPIX先物期近は2562.5ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIX現物終値比2.87ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 36470+290 16034 日経