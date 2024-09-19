●病を子宮頸がんに設定した意味23日に最終回を迎えるフジテレビ系ドラマ『海のはじまり』(毎週月曜21:00〜)。Snow Manの目黒蓮演じる主人公・夏が、自分と血のつながった娘・海(泉谷星奈)の存在を知って人生が変化していく中で、様々な形の“親と子”のつながりを描き、TVerでの総再生回数はスピンオフ特別編を合わせて6,050万を超えている(9月16日時点)。制作を手がけるのは、これまで『silent』『いちばんすきな花』でタッグを