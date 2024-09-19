パナソニック コネクトは、モバイルパソコン「カスタマイズレッツノート」の「FV5」シリーズの新モデルを 、10月5日に発売します（9月18日11時より受注開始）。Webショッピングサイト「Panasonic Store Plus（パナソニック ストア プラス）」で購入できます。   記事のポイント 「Copilot in Windows」を呼び出せるCopilotキーが搭載。文章や画像、動画生成などが簡単にできるので、AIをより便利に使って効率的に作業したい