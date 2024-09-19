大谷が通算219号でアジアのトップに立った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月17日（日本時間18日）、敵地でのマーリンズ戦に「1番・DH」でスタメン出場し、5試合ぶりとなる48号2ランを右翼2階席へと運んだ。【動画】2階席へ豪快弾！大谷翔平が48号2ランで「48‐48」達成打球速度105.3マイル（約169.5キロ）、飛距離402フィート（約122.5メートル）、角度32度の豪快な一発にスタンドは騒然。大谷も打った瞬間に