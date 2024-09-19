◆イースタン・リーグ巨人２×―１西武（１８日・ジャイアンツ球場）巨人のドラフト１位・西舘勇陽投手（２２）が１８日、イースタン・西武戦（Ｇ球場）に先発し、３回無失点、７奪三振と好投した。１５０キロ超の直球に１１０キロ台のカーブ、フォーク、カットボールと多彩な球種を交え、初回１死から高木に許した左前安打の１安打のみに封じる快投。「全球種を思い通りに操ることができ、直球も投げ切ることができました」と