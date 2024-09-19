鈴木亮平が主演した劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の続編の制作が決定。2025年の公開に向けて始動したことが明らかとなり、鈴木からコメントが到着した。【動画】鈴木亮平が主演した前作となる劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』手に汗握る予告2021年7月期に、TBS日曜劇場枠で放送されたドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』。最新の医療機器とオペ室を搭載した大型車両（ERカー）で事故や災害の現場にいち早く