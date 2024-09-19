気象台は、午前5時38分に、洪水警報を上越市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を魚沼市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・上越市に発表中越、上越では、19日夕方まで土砂災害に、19日昼前まで河川の増水に警戒してください。下越、中越では、19日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水19日昼前にかけて
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