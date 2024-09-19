ドラマチューズ！『ウイングマン』（テレ東系10月22日（火）スタート毎週火曜深夜0時30分〜1時）のキービジュアルが解禁。さらに、追加キャストとして菊地姫奈、片田陽依、上原あまね、丈太郎、大原優乃、三原羽衣、橘春軌の出演が決定した。   原作は「電影少女」や「I”s」で知られる漫画家・桂正和の連載デビュー作で、1983年から1985年まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載された代表作。80年代の特撮ヒーロ