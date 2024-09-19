ダービー16着から反撃を狙うミスタージーティーは初コンビとなる北村友が騎乗して坂路でチェイスザドリーム（5歳オープン）と併せ馬、4F53秒7〜1F12秒0を計時した。鞍上は「思ったよりも軽い走り。全体時計は速くなかったけど、しっかりと動かしました。反応も良かったです」と好感触を口にした。