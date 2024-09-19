［ワシントン１８日ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１８日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で公表した金利・経済見通しによると、政策担当者は年末までに金利を４．２５─４．５０％に引き下げる必要があると考えている。年末の政策金利の予想中央値は４．４％。６月時点は５．１％だった。これは６月時点の予想よりも大幅な引き下げが想定されていることを意味する。 政策担当者１９人のうち２人は、年内