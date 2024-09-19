「男子ゴルフ・パナソニック・オープン」（１９日開幕、有馬ロイヤルゴルフクラブ＝パー７２）男子ゴルフのパナソニックオープンは１９日、兵庫県の有馬ロイヤルゴルフクラブ（７１００ヤード、パー７２）で開幕する。開幕前日の１８日はプロアマ戦が行われ、１７日に誕生日を迎えた石川遼（ＣＡＳＩＯ）は、３３歳初戦へ「３２歳でやってきたことと３３歳でやることは変わらないが、より頑張りたい思いがある。テーマは『コツ