「ソフトバンク０−３日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）衰え知らずの直球は最後まで１５０キロを超えた。日本ハム・伊藤が今季最多の１３５球を投げ込み、９安打されながら無失点。２試合連続４度目の完封で、リーグ単独トップの１３勝目を挙げた。「絶好調って感じじゃなかったですけど、何とか乗り切れました」と笑顔を見せた。新庄監督は「先発して最後までマウンドに立つのが僕の理想」と称賛。「投げるコツを