ÉñÂæÎ¢¤Çµ¯¤­¤Æ¤¤¤¿?Ã×Ì¿ÅªÌäÂê?¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦²ò·è¤·¤¿¡£³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£´£¸¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¹çÆ±¸ø³«Îý½¬¤¬£±£¸Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤ä¥·¥ã¥É¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¤Î½À½Ñ¤äÂÀÅÄÇ¦¤ÎÌÜ±£¤·¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎý½¬¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£²ó´Ø·¸¼Ô¤¬¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Â­¸µ¤Çµ¯¤­¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤À¡££Ò£É£Ú£É£Î¤Ç¤Ï¤³¤³ºÇ