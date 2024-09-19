µð¿Í¤¬£±£¸Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£²²ó¤ÎËö¡¢£²¡½£²¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤â¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯£¹¤¬½éÅÀÅô¤·¤¿¡££´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈá´êÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Ö¥í¡¼¥É¤òÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¤ÆÅÏ¤ë¤«¤Î¤´¤È¤¯£Ç¥Ê¥¤¥ó¤Î?°ú¤­Äù¤á?¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£°¤Éôµð¿Í¤Ï½é²ó¤Ë´Ý¤Î£±£´¹æÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬£¶²ó¤ËËÒ¤«¤éÄËº¨¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÈïÃÆ