ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は大きく下に往って来いの展開が見られている。午後にＦＯＭＣの結果が公表され、０．５０％ポイントの大幅利下げを打ち出した。発表直後のドル円は１４２円ちょうど付近から１４０．５０円まで急速に下落。ただ、パウエル議長の会見が始まると、今度はその下げを急速に取り戻し１４２円台に戻している。 ドル円はＦＯＭＣの結果とパウエル議長の会見を受けて上下動しているものの、基本的に方