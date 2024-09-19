仏G1凱旋門賞（10月6日、パリロンシャン）にアイルランドのG1馬アルリファー（牡4＝J・オブライエン）で挑む武豊（55）は来週、愛国へ渡って感触を確かめることが決まった。22日夜に渡航する予定。アルリファーを管理するジョセフ・オブライエン師は世界中のG1を席巻するエイダン・オブライエン師の息子。武豊は「レースの起用を含め今風な感じ。ジョセフに会うのも楽しみ」とコンタクトを深めると話した。