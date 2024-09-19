宇宙服は、真空や激しい温度変化、高い放射線といった厳しい宇宙空間で飛行士が活動する際に欠かせないスーツだ。生命活動を維持するための高度な機能を備えており、「一人乗りの宇宙船」と例えられる。新時代の月探査が幕を開けようとする中、新たな宇宙服の開発も進んでいる。飛行士の生命を守ることが主目的５５年前の１９６９年７月２０日、米国の「アポロ計画」で人類は初めて月に降り立った。白い宇宙服を着て月面で活動