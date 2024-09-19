鈴木亮平が主演を務め、大ヒットを記録した映画『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の続編の制作が決定し、2025年に公開されることが発表された。2021年7月期にTBS日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」は、最新の医療機器とオペ室を搭載した大型車両（ERカー）で事故や災害の現場にいち早く駆け付け、「1人も死者を出さない」という使命のもと、自らの危険を顧みず患者のために戦う医療チーム「TOKYO MER