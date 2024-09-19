演歌歌手の田中あいみ（24）が18日、都内で公演を行った。デビュー3周年を迎え「本当に周りに恵まれているなと実感します」と振り返り「師匠のように50年以上歌い続けたい」と尊敬する細川たかし（74）のように歌い続けることを誓った。サプライズゲストとして、とんねるずの木梨憲武（62）も登場。先月発表したコラボ曲「ドアを開けてみたwith木梨憲武」を歌い会場を盛り上げた。