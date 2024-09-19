サッカー元イタリア代表のロベルト・バッジョ氏（57）が18日、自身の公式インスタグラムを更新。59歳で死去した“盟友”元イタリア代表FWサルバトーレ・スキラッチ氏に追悼メッセージを贈った。バッジョ氏は“盟友”の訃報を受け自身のSNSで「親愛なる友人よ、またしても君に驚かされたよ。私たちが一緒に経験したITALIA90の魔法のような夜は、永遠に私の心に刻まれることでしょう。イタリアの兄弟よ、永遠に」と追悼。ともに