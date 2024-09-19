タモリ（79）が司会を務めるテレビ朝日の特番「タモリステーション」（27日後8・00）でコンビニエンスストアの歴史、進化、未来に迫る。ロケでは都内の店舗を訪れ、タモリがエプロン姿で人生初のレジ打ちに挑戦する場面も。客として登場する、コンビニでのアルバイト経験がある爆笑問題の田中裕二（59）を相手にどう接客していくか、注目される。ロケを終えると、改めて気づいたコンビニの品ぞろえの豊富さに「まさに目の