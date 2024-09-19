DeNA22年ドラフト1位・松尾汐恩捕手が、右手首を負傷しリハビリトレーニング中であることが18日、分かった。松尾は、同箇所を今月上旬のイースタン・リーグ試合中のスライディング時に負傷した。現在は2軍練習施設「ドック」で復帰に向けトレーニングを積んでいるが、同リーグ最終盤となる今月末には試合復帰が見込めそうだ。復帰後も順調に成績を上げれば、1軍のクライマックスシリーズ進出時には戦力として合流することも