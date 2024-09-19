脳死者から提供された臓器の移植を担う病院が、人員や病床の不足などで臓器の受け入れを断念している問題で、厚生労働省は１８日の臓器移植委員会で、移植医療体制の改革案を示した。日本臓器移植ネットワーク（ＪＯＴ）が単独で担っている臓器のあっせん業務を分割する方針や、移植を待つ患者が、移植手術を受ける施設を複数登録できる仕組みの導入が提案され、異論は出なかった。体制の大幅な見直しは、脳死下の臓器提供件数