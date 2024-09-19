全国的に地価が上昇して、バブル期以来の高い上昇率を記録した。活性化しつつある経済の現状を反映したと言える。さらに物価や賃金がともに上昇する経済の好循環へとつなげていくことが大切だ。国土交通省が発表した７月１日時点の基準地価は、全用途の全国平均が前年比で１・４％上昇した。３年連続のプラスで、上昇率は３３年ぶりの大きさだった。訪日客数が本格回復し、店舗やホテルの需要が拡大したことで、東京圏の商