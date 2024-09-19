◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３−８阪神（１８日・バンテリンドーム）岡田監督の継投策は見事だった。３―２の６回２死一塁で状態の良くなかった先発・村上に打席が回ると代打を送り、その裏から２番手で岡留を起用した。４番・石川、５番・細川と右の長打力がある打者が続く打順だが、サイドスローで球威のあるタイプだけに抑える確率は高いと判断したのだろう。岡留はその期待に応える投球で両打者を封じ、左の村松を迎えてベ