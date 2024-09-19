大阪・ＡＢＣラジオが、今月３０日から平日夜の新ワイド番組「ツギハギ」（月〜木曜・後９時１５分〜１１時３０分）を放送することが１８日、分かった。題名にニュース、音楽、雑談などパーソナリティーとリスナーとの“かけら”をつなぎ合わせるという意味が込められた番組。パーソナリティーは日替わりで、月曜は昨年の「Ｍ―１グランプリ」準優勝のお笑いコンビ「ヤーレンズ」、火曜は関西在住のコミックロックバンド「能力