俳優加藤大悟（23）が19日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に水曜レギュラーとして生出演。モノマネシンガーの荒牧陽子（43）にカラオケ対決で勝利した。番組の企画でゲストの荒牧と対戦。戦前の勝利予想では半々だった。加藤はMr．Childrenの「しるし」を熱唱し「94・302点」をたたき出した。MCの神田愛花からは「好きになっちゃう、手をつないじゃう！」と絶賛された。一方の荒牧は十八番曲、MISIAの「逢