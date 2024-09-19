日本人学校の児童が男に襲われた現場＝18日、中国広東省深セン市（共同）【深セン共同】中国広東省深センにある日本人学校近くで同校に通う男児（10）が18日に男に刺された事件で、同省広州市にある日本総領事館の貴島善子総領事は19日未明、記者団の取材に応じ、男児の容体は「予断を許さない非常に深刻な状況だ」と明らかにした。同日未明の時点で男児は手術室で医療措置を受けているという。貴島氏は18日夜に深セン市の外事