前立腺がんのため10日に死去した「敏いとうとハッピー＆ブルー」のリーダー、敏いとうさん（享年84）の葬儀が18日、横浜市の斎場で営まれた。長女・実奈さんが喪主を務め、近親者のみで執り行われた。棺には生前大好きだったといううな重や赤飯などが納められた。戒名は大藤院芸道法敏居士（だいどういんげいどうほうびんこじ）。芸の道を真っすぐに進んだ故人の思いをくんだ。実奈さんは「家族を凄く愛していて振り返って