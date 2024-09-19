NY株式18日（NY時間15:07）（日本時間04:07） ダウ平均41552.73（-53.45-0.13%） ナスダック17596.50（-31.56-0.18%） CME日経平均先物36495（大証終比：+315+0.87%） 欧州株式18日終値 英FT100 8253.68（-56.18-0.68%） 独DAX 18711.49（-14.59-0.08%） 仏CAC40 7444.90（-42.52-0.57%） 米国債利回り 2年債 3.611（+0.006） 10年債3.700（+0.054） 30年債4.022（+0.