気象台は、午前4時31分に、洪水警報を珠洲市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・珠洲市に発表能登では、19日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■珠洲市□洪水警報【発表】19日朝にかけて警戒