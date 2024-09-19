【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「全ての人に届けたいまっすぐな一曲が出来ました」（wacci橋口洋平） wacciが、10月12日から始まる日テレ系新土ドラ9『放課後カルテ』の主題歌を担当する。 世代を超えて愛されている日生マユの人気マンガ『放課後カルテ』（講談社『BE・LOVE』所載）を原作とする本ドラマは、小学校を舞台とした、偏屈な学校医が子どもたちの背中を押す“保健室ヒューマンドラマ”。主人公・