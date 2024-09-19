【ワシントン共同】バイデン米政権は18日、イランの国民を暴力で抑圧し人権を侵害したとして、イラン革命防衛隊の幹部ら12人を制裁対象に指定した。米国内の資産が凍結される。テヘランで2022年9月に女性マフサ・アミニさん＝当時（22）＝が髪を隠すヘジャブ（スカーフ）のかぶり方が不適切だとして拘束され死亡してから今月で2年になったのに合わせて制裁を発表した。