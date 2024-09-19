◇大相撲秋場所11日目（2024年9月18日両国国技館）高安が遠藤との実力者対決を突き出しで制し9勝目を挙げた。まわしを取らせるとうるさい相撲巧者を突っ張りで一蹴。「一方的に攻められたので良かった」と笑顔を見せた。2敗を守って優勝戦線に踏みとどまった34歳の大関経験者。「意識しても優勝できないので。なるようになる。その日の相撲でベストを尽くしていい相撲を取れたら」と無欲を強調した。