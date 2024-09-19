◇大相撲秋場所11日目（2024年9月18日両国国技館）注目の2敗対決は錦木が「重さ」を生かして若隆景を破った。低い姿勢を保つ相手に対し、右をがっちり抱えて圧力をかけると最後は土俵際で狙い澄ました小手投げ。幕内では5度目の対戦で初めて若隆景に勝利し「自分の方がでかいから体を合わせながら我慢しながら」と圧力勝ちを強調。昨年の名古屋場所に次ぐ終盤戦での優勝争い。「あのときは単独首位だった。今回の方が気