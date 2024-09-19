新型コロナの影響で業績が悪化した医療法人などに対し、無登録で融資を仲介したとして、独立行政法人「福祉医療機構」の元理事の男ら3人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、みずほ銀行の元役員で独立行政法人「福祉医療機構」の元理事・三浦由博容疑者（67）ら3人です。「福祉医療機構」は新型コロナ対策の公的融資を行っていましたが、3人は2020年、都内の医療法人など5法人があわせて10億円にのぼるこの融資を受けられる