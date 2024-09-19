２０ｔｈＣｅｎｔｕｒｙの長野博（５１）が、世界各地で高い人気を誇るファンタジー・ミュージカル「チキチキバンバン」（来年１月１７〜２６日、東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ他）で主演を務めることが１８日、分かった。「ジェームズ・ボンド」シリーズの著作で知られる英作家イアン・フレミング氏の童話をもとに、１９６８年に製作された米英合作のファンタジー・ミュージカル映画が原作。タイトルナンバー「チキチキ