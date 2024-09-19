20thCenturyの長野博（51）がミュージカル「チキチキバンバン」で主演を務める。風変わりで優秀な発明家である主人公がつくった、浮いたり飛んだりする魔法の車を巡るファンタジー。米ブロードウェーなど世界で上演されている人気作で、タイトルナンバーは日本でも応援歌として採用されるなど親しまれている。長野は「子供たちはもちろん、大人の夢も詰まった、ご家族でも楽しめるファンタジーミュージカルになっています