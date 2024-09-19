日本陸連は18日、都内で理事会を開催し、女子やり投げパリ五輪金メダルの北口へ規定通り報奨金300万円を贈ると決定した。東京五輪まで2000万円だった金メダル報奨金は財政面などを考慮して大幅減。山崎強化委員長は「強化費も含めサポートしている。トータルで考えていただければ」と説明した。北口は日本オリンピック委員会（JOC）からの500万円と合わせ、合計800万円の報奨金を得る。