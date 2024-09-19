［アンカラ１８日ロイター］ - トルコのエルドアン大統領は１８日、トルコは欧米の西側諸国と引き続き協調しつつも、主要新興国による「ＢＲＩＣＳ」や地域協力組織「上海協力機構（ＳＣＯ）」などとも多面的な外交路線により関係強化を進めていくと表明した。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国のトルコはここ数カ月、中国とロシアを含むＢＲＩＣＳやＳＣＯへの参加に関心を示している。米国や欧州では、トルコが否定し