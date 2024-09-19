[１８日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７─１８日に開催した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を５０ベーシスポイント（ｂｐ）引き下げた。パウエルＦＲＢ議長がＦＯＭＣ後に行った会見の内容は以下の通り。＊目標にしっかりと照準を合わせる＊経済は総じて好調＊経済の強さを維持することに尽力＊今日の決定は、労働市場の強さが維持できるという自信の高まりを反映