Howard SchneiderAnn Saphir［ワシントン／ニューヨーク１８日ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７─１８日に開催した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．５０％ポイント引き下げた。利下げは４年半ぶり。年内にさらに０．５０％ポイントの追加利下げを実施する見通しも示した。 声明は「インフレ率が持続的に２％に向かっているとの確信