伊藤園は19日、緑茶飲料ブランド「お～いお茶」のグローバルアンバサダーを務める米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が和服に身を包んだ新シーズンビジュアルを公開。同社が「日本茶の日」と制定した10月1日より、全国47都道府県の店頭で和装姿の大谷の等身大パネルが登場する。 【写真】大谷翔平の和服姿は激レア！「お～いお茶」の新ビジュアル 新ビジュアルでは、和服の大