タレントの鈴木奈々、村重杏奈らが所属する芸能事務所「ツインプラネット」が１９日、所属タレントが集結する初のイベント「ツインプラネット感謝祭」を１０月３０日に開催することを発表した。ツインプラネットが２０２６年に迎える創立２０周年に向けたカウントダウン企画の一つ。イベントは東京・港区の「ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＲＯＰＰＯＮＧＩ」で開催予定で、５００名が無料で招待される。出演者には鈴木奈々、村重杏