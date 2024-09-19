俳優の長野博（５１）が、ミュージカル「チキチキバンバン」（来年１月１７〜２６日・東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬなど）に主演することが１８日、分かった。「ジェームズ・ボンド」シリーズの著作で知られる英作家イアン・フレミングの童話を基にして、１９６８年に製作された映画が原作。男手ひとつで子育てをする発明家が、魔法の車「チキチキバンバン」を生み出すストーリーで、主人公の発明家を演じる長野は「どんな