和装姿のドジャース大谷翔平投手が、等身大パネルで全国４７都道府県に登場する。伊藤園の世界ナンバーワン緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」は、グローバルアンバサダーの大谷とともに取り組む社会貢献プロジェクト「ＧｒｅｅｎＴｅａｆｏｒＧｏｏｄ」を今年６月に発足。このプロジェクトの一環として、９月２３日から、親しい人へ、これから絆を深めたい人へ、お茶を贈る新習慣「ＧｒｅｅｎＴｅａｆｏｒＦａｍｉｌ