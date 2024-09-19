NEWSの最新音楽映像作品『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜』が、9月19日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」と「週間Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」でともに初登場1位を獲得した。【画像】モノクロのステージセットがエモい…！初回盤 ジャケットまた音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても初登場1位となり