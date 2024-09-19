俳優・石原さとみが出演する、「ロキソニン総合かぜ薬」のテレビCM『誕生』篇が19日から放送される。【動画】まるで女神…透明感のある笑顔を見せる石原さとみCMでは、ギリシャ神話の女神を思わせる白い衣装を身にまとった石原が、暗雲立ち込める暗い世界にたたずむ。「ロキソニンから総合かぜ薬、誕生」という言葉とともに、風が吹き込み、髪や衣装を揺らしながら暗雲が晴れる。その後、水面に映る青い空と白い雲のコントラス