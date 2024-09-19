長野博（51）が、ミュージカル「チキチキバンバン」（来年1月17日初日、東京建物ブリリアホールほか）に主演することが18日、分かった。約2年ぶりのミュージカル主演で、風変わりで優秀な英国人発明家を演じる。英作家イアン・フレミングの童話をもとに1968年（昭43）製作された米英合作の映画が原作。英ウエストエンドでミュージカル化され各国で上演、現在も英国内でツアーを続ける大人気作だ。長野は魔法の車「チキチキバンバン