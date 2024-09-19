＊ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット） 2024年末 4.125％1人 4.375％9人 4.625％7人 4.875％2人 中央値は4.375％ 2025年末 2.875％2人 3.125％6人 3.375％6人 3.625％3人 3.875％1人 4.125％1人 中央値は3.375％